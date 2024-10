"Care toghe rosse...", smascherate le trame contro Meloni: il video di Donzelli

20 ottobre 2024 a

Giorgia Meloni "è un problema per le toghe rosse perché non è ricattabile. Non insegue interessi personali. Lo sapevamo. Ma, colpa grave, Meloni vuole riformare la giustizia. E i magistrati, secondo Patarnello, non sono abbastanza compatti nel combatterla". Iil responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli commenta in un video sui social la notizia della mail del giudice di Magistratura democratica pubblicata da Il Tempo. "Care toghe rosse - prosegue - compito dei magistrati, e la maggior parte dei vostri colleghi che combatte in trincea lo sa benissimo, è quello di fermare i mafiosi, i criminali, non quello di fermare i governi democratici. Preoccupatevi degli spacciatori, i mafiosi, i trafficanti. Non della Meloni. Patarnello in più trascina in questa battaglia contro il governo i vertici dell’Anm".

ESCLUSIVO - "Meloni più pericolosa del Cav. Dobbiamo porre rimedio". La mail choc della toga rossa

Nella mail tra l'altro il procuratore si lamenta che la magistratura non è abbastanza compatta nel contrastare il governo. "Ci hanno dato dei complottisti - prosegue Donzelli - ma nemmeno nei nostri incubi peggiori avremmo immaginato di dover leggere mail di magistrati intenti a brigare su come porre rimedio sulle scelte politiche di un governo democratico. E tra l’altro magistrati che si sentono le spalle coperte proprio dai vertici della magistratura. Mi auguro che l’Anm prenda le distanze e che tutte le forse democratiche si stringano attorno al governo e alla Costituzione. Non si tratta di un gioco, ma delle basi della nostra democrazia, che non prevede scorciatoie giudiziarie rispetto alle elezioni democratiche".

