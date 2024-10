Mail "sconcertante", l'ira di FdI dopo la rivelazione del Tempo: così i magistrati fanno politica

20 ottobre 2024 a

La mail pubblicata in esclusiva da Il Tempo come prevedibile ha creato un putiferio. Si tratta dei messaggi scambiati ieri tra esponenti di Magistratura Democratica e l’Anm e in cui, partendo dal tema dei migranti, dei trattenimenti, dell'Albania, un magistrato scrive nero su bianco che Giorgia Meloni è più pericolosa di Berlusconi e le toghe devono porre rimedio... "Alcuni scambi di mail tra magistrati pubblicati oggi sulla stampa non possono che destare fondata preoccupazione sulla dovuta terzietà del potere giudiziario", è il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

Sulla magistratura aveva ragione Silvio

"A poche ore dall’ordinanza del Tribunale di Roma con cui si è preteso di stabilire quali siano i Paesi sicuri di provenienza degli immigrati - competenza che è e resta propria del legislatore - la mail del sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello, pubblicata oggi dal Tempo, ci conferma la propensione di una parte della magistratura ad invadere il campo della politica", fa notare l'esponente del partito di maggioranza. "Il fatto, poi, che Patarnello evidenzi come non vi sia alcuna inchiesta giudiziaria a carico del presidente Meloni, fatto questo che la renderebbe 'più pericolosa', appare sconcertante se si pensa che così si esprime chi dovrebbe applicare la legge e solo la legge. Ad ogni buon conto, anche Patarnello nella citata mail si rende conto di come la magistratura - molto più divisa e debole rispetto ad alcuni anni fa - appaia 'più isolata nella società', di certo rispetto al governo Meloni, espressione del voto degli Italiani e per i quali non solo lavora, ma ottiene risultati importanti ogni giorno. E la sicurezza dei cittadini continuerà a rimane una delle priorità per il governo di centrodestra, con buona pace di coloro che deputati ad applicare le leggi pretendono di scriverle a misura delle proprie convinzioni politiche".

ESCLUSIVO - "Meloni più pericolosa del Cav. Dobbiamo porre rimedio". La mail choc della toga rossa

Suo social Fratelli d'Italia ha rilanciato la prima pagina de Il Tempo: "Una frangia politicizzata della magistratura pensa di usare la giustizia per sovvertire il voto popolare. Non ci riuscirà, noi abbiamo gli italiani dalla nostra parte"; si legge nei post. «La mail del magistrato Marco Patarnello, sostituto procuratore della Cassazione, pubblicata oggi dal quotidiano Il Tempo è allarmante - dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. - Va oltre l’immaginazione e quella copiosa narrativa che in questi decenni si è sviluppata intorno al tema della magistratura politicizzata e del ruolo politico che essa aspira ad avere. Siamo dinanzi ad un vero e proprio appello ai magistrati, ad essere compatti. A quale scopo? Contrastare il pericolo costituito da Giorgia Meloni, che il magistrato stesso considera ancora più insidioso come avversario rispetto a Berlusconi ’innanzitutto perché Meloni non ha inchieste giudiziarie a sua carico e quindi non si muove per interessi personali, ma per visioni politiche, e questo la rende molto più forte'. Il fatto di non avere inchieste a proprio carico diventa quindi, in questa sconcertante ’chiamata alle armi' una sorta di aggravante, contro la quale occorre appunto compattezza".