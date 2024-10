Antimafia, Gasparri: "Non mi lascio intimidire", la replica di fuoco a Cafiero De Raho

18 ottobre 2024 a

"Respingo al mittente le minacce di Cafiero De Raho. Io sono e sarò in Commissione Antimafia per difendere la verità e la libertà", il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, componente della Commissione Antimafia, affida a una nota la replica all'ex magistrato, esponente M5s, sull'inchiesta dossier. "E non mi faccio intimidire da una aggressione che valuterò anche ai fini della mia tutela legale. De Raho è invece in una palese incompatibilità perché vorrebbe giudicare se stesso. Il che non è possibile. È più che legittima la volontà di stabilire delle incompatibilità per quanto riguarda la Commissione antimafia. È inutile che i grillini ed altri strepitino. Anche perché ‘vediamo cose che voi umani non potreste neanche immaginare’. Sono state concordate dall'interno della Commissione antimafia domande, risposte e condotte davanti alla Commissione. Ci sono documenti inoppugnabili. Ci sono attività di denigrazione di protagonisti nella lotta alla mafia e anche di colleghi parlamentari…"; commenta Gasparri.

Antimafia, "si astengano se incompatibili": la proposta dopo i casi De Raho e Scarpinato

"Dobbiamo andare avanti per varare norme che impediscano ad alcuni di fare prima i padroni della giustizia e poi, diventati parlamentari, quelli che assolvono le loro vite precedenti - afferma l'esponente di Forza Italia - Nella Germania Est si entrava nelle vite degli altri per spiarli. In Italia ci sono dei personaggi che prima fanno una vita poi ne entrano in un'altra per assolvere e tutelare i comportamenti discutibili delle loro vite precedenti. È meglio evitare per ora ulteriori polemiche perché abbiamo argomenti inoppugnabili per contestare tanti alla luce dei fatti che stiamo riscontrando con sconcerto. E io personalmente mi vedo attaccato ogni giorno alla luce del sole e non solo. Studiando non so quali subdole iniziative. Non mi faccio intimidire. Non mi faccio fermare. Rattrista inoltre vedere rinnovare manovre ai danni di Paolo Borsellino e dei suoi familiari”.