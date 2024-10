Elezioni Regionali, il verdetto dei social: chi guadagna più follower in Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna

16 ottobre 2024 a

Si avvicinano tre importanti appuntamenti con le elezioni Regionali: prima si vota in Liguria (domenica 27 e lunedì 28 ottobre), poi in Umbria ed Emilia-Romagna (17 e 18 novembre 2024) in un contesto politico dove i social sono sempre più importanti, soprattutto a ridosso del voto. Uno studio di Arcadia Mood analizza account e relative performance dei candidati presidenti: quali stanno usando al meglio gli strumenti digitali?

Umbria. "I dati degli account social delle due candidate mostrano delle performance abbastanza simili. Sia su Facebook che su Instagram le percentuali di coinvolgimento dei canali e dei post, pur con una leggera differenza a favore" di Stefania Proietti, centrosinistra, "sono sostanzialmente simili - si legge nell'analisi di Arcadia Mood, progetto di Domenico Giordano - Relativamente alla crescita dei follower, in termini assoluti", Donatella Tesei, centrodestra, "cresce di più su Instagram, mentre la Proietti è più attrattiva su Facebook".

Liguria. I dati degli account social di Andrea Orlando (centrosinistra) e Marco Bucci (centrodestra) "mostrano una diversità di raccolta dell’attenzione a seconda della piattaforma. Il candidato del centrosinistra riesce a generare più coinvolgimento su Instagram, mentre quello di centro-destra è più attrattivo su Facebook. Relativamente alla crescita dei follower, in termini assoluti, Orlando cresce di più sia su Instagram che su Facebook, anche perché sta spendendo di più".

Emilia Romagna. Le percentuali di coinvolgimento degli account di Elena Ugolini, (centrodestra) "sono decisamente più ampie rispetto a quelle del candidato del centro-sinistra. In parte questa distanza è dovuta all’investimento sponsorizzato e alla diversa ampiezza dei fandom, che tendenzialmente premia percentualmente gli account con meno follower. La distanza tende a ridursi nel conteggio assoluto dei nuovi follower che hanno scelto di seguire i due account negli ultimi 28 giorni".