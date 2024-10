Guido Crosetto smentisce tutto: "Nessun gelo con Giorgia Meloni"

09 ottobre 2024 a

a

a

Nessun gelo con Giorgia Meloni. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, smentisce tutte le illazioni su presunti allontamenti dalla premier. Tutto è come sempre: collaborazione e sintonia regnano sovrani. «Mi scuso ma il giornalismo italiano è così. Mi scrivono: lei ha spiegato le sue assenze ai Cdm ma non ha smentito il gelo con la premier. Solo per essere chiari, non c’è e non c’è mai stato gelo. Come sempre, ci sentiamo più volte al giorno. Soprattutto nell’ultimo periodo. Senza geli, senza problemi e con totale sintonia sui drammatici temi di cui dobbiamo occuparci insieme». Lo scrive su X Guido Crosetto, ministro della Difesa.

"Impegno per soluzione diplomatica". Meloni convoca il G7

«Per essere ancora più esplicito - precisa - nell’ultima settimana ci siamo sentiti o visti almeno 2/3 volte al giorno per monitorare la situazione in Medio Oriente, più volte per Albania, due volte per preparare Ramstein (poi saltato), due volte per preparare incontro con Zelensky e delegazione ucraina, una volta per G7 difesa, più varie volte su altri argomenti (comprese le chat di gruppo!). Questa sera alle 18,30 sarò a Palazzo Chigi, informalmente, come decine di altre volte», conclude Crosetto.