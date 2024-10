Elly Schlein, il vero piano per nuove tasse: "La patrimoniale si può fare"

06 ottobre 2024 a

La patrimoniale? "Non è un tabù". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a In altre parole, il programma di politica e di attualità condotto da Massimo Gramellini. "Al G20, per iniziativa del presidente brasiliano Lula, ne hanno discusso", ha detto. "Hanno discusso di una iniziativa - ha precisato - che riguarda i miliardari, una tassazione internazionale o quanto meno europea".

Per la segretaria del Pd, con l’attuale governo in Italia, "i sacrifici li stanno facendo pagare ai soliti: a chi vengono prelevati i soldi in busta paga e ai poveri". "Il sistema fiscale" italiano è "iniquo, complesso, e altri paesi europei hanno sistemi molto più semplici". "Il principio" del sistema fiscale, ha proseguito Schlein, "deve essere quello dell’equità orizzontale: tanto guadagni, tanto paghi, che è il contrario di come la destra di Meloni sta affrontando la materia fiscale".