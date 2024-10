Enrico Letta si dimette da parlamentare: nominato decano dell'IE di Madrid

01 ottobre 2024 a

"Come dissi dopo le elezioni torno in Università. Felice di raggiungere IEuniversity come Dean. Terrò gli impegni compatibili come DelorsInstitute, lascerò quello in Parlamento che chiede dedizione totale. Mi succede Rosanna Filippin che saprà svolgerlo al meglio": è questo l'annuncio che l'ex premier Enrico Letta ha affidato a X. "Un augurio di buon lavoro a Enrico Letta per il nuovo prestigioso incarico universitario. E un ringraziamento per quanto fatto di questi anni per il partito e per il gruppo parlamentare del Pd alla Camera", hanno affermato, in una nota, Elly Schlein, deputata e segretaria del Partito democratico, e Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati.

"La sua esperienza internazionale, la sua visione aperta e lungimirante sull’Europa ci ha aiutato a capire dinamiche e prospettive del continente anche attraverso il rapporto sul Mercato unico, che dà indicazioni importanti su come proseguire nella strada di una integrazione europea più giusta, verso un futuro sostenibile e di prosperità per tutti i cittadini dell’Unione europea. Siamo certi di poter contare ancora sul suo sostegno alla costruzione di una nuova sinistra europea", hanno aggiunto.