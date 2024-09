Malpensa, Milano contro l'intitolazione a Silvio Berlusconi. Sala: "Sì al ricorso"

27 settembre 2024 a

a

a

L'ultima battaglia della sinisrar e del Pd? Contro Silvio Berlusconi. Ebbene sì, il comune di Milano ha approvato la delibera sul ricorso presentato contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa all’ex premier da parte di diversi comuni. Su questo tema, a margine del convegno dedicato al «Milano Climate City Contract», il sindaco Giuseppe Sala ha così commentato: «ci siamo associati al ricorso come altri comuni. Confermo che siamo associati al ricorso, ma per le tempistiche non so ancora niente».

Una mossa che fa indignare la Lega. «Milano è ormai tra le città più insicure d’Italia, da anni non trova una soluzione per il nuovo stadio e ha addirittura perso la finale di Champions 2027 rimediando una figuraccia internazionale, in più ha deciso di tassare e penalizzare i cittadini che non possono permettersi un mezzo di trasporto - a due o a quattro ruote - ultimo modello. Eppure la priorità di Giuseppe Sala e della sua Giunta è cancellare l’intitolazione a un grande milanese come Silvio Berlusconi dell’aeroporto di Malpensa. Viva la Milano che guarda al futuro e non ha tempo da perdere», si legge in una nota del Carroccio.