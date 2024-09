Liguria, i veti di Conte e Fratoianni cadono nel vuoto: Renzi in lista per Orlando

22 settembre 2024 a

Nonostante i ripetuti tentativi di 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra di escludere i renziani dal campo largo a sostegno di Andrea Orlando in Liguria, ieri è arrivato l’annuncio: «Italia Viva, +Europa e Psi confermano la loro unità e il loro progetto di dare vita insieme alla lista «Riformisti uniti per la Liguria» a sostegno di Andrea Orlando Presidente, che sarà presentata ufficialmente con i relativi candidati nella prima parte della settimana, non appena saranno completati i passaggi formali interni.

Insomma, i veti di Conte, Fratoianni e Bonelli sono rimasti solo parole al vento. «Abbiamo atteso fino all’ultimo momento, con tanto di appello pubblico, nella speranza che Azione si unisse a noi, ma ancora una volta, come già alle elezioni europee, hanno scelto una corsa solitaria - fanno sapere dalla nuova lista centrista - La nostra alleanza rappresenta l’incontro tra l’anima liberaldemocratica e riformista, l’europeismo, il socialismo e le forze centriste», dicono Mauro Gradi di +Europa, Eugenio Musso di Italia Viva e Giorgio Brero del Psi.