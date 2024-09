Pd, su armi e sostegno all'Ucraina doppia spaccatura in Ue

Mir.Bru. 19 settembre 2024 a

È finita esattamente nello stesso modo in cui andò il confronto a porte chiuse al Forum Ambrosetti. Sull’Ucraina il campo largo va in frantumi, e pure il Pd si divide. Succede durante la plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo sulla risoluzione di sostegno finanziario e militare al Paese invaso dalla Russia. Nella risoluzione anche l’articolo 8 che include la revoca delle restrizioni all'uso delle armi occidentali consegnate all'Ucraina sul territorio russo. Il voto finale ha avuto il via libera dagli eurodeputati di Forza Italia e di Fratelli d’Italia, e quello contrario di Lega, M5S ed Avs. Diviso il Pd, con due eurodeputati, Marco Tarquinio e Cecilia Strada, voluti nelle liste proprio dalla segretaria Elly Schlein, che si astengono. Altra divisione sulla revoca delle restrizioni sulle armi che passa con il voto favorevoli delle dem Pina Picierno ed Elisabetta Gualmini, e quello contrario di tutti gli altri. In pratica la dissoluzione del campo largo.