Rachele Mussolini lascia Fratelli d'Italia e passa a Forza Italia "per i diritti"

Rachele Mussolini, consigliera comunale di Roma e nipote di Benito Mussolini, ha annunciato il suo addio a Fratelli d'Italia. Si unirà a Forza Italia, il partito guidato da Antonio Tajani. Parlando con Repubblica, Mussolini, che alle ultime elezioni comunali ha raccolto 8.640 preferenze diventando la consigliera più votata del partito di Giorgia Meloni a Roma, ha spiegato la sua decisione sottolineando una divergenza di opinioni e "una diversa sensibilità sui diritti" rispetto alla linea di Fratelli d’Italia.

"Ho una diversa idea di famiglia, più progressista", avrebbe detto la consigliera comunale di Roma ai suoi colleghi di partito. Lo riporta il Corriere della Sera. A maggio Mussolini dichiarava proprio al quotidiano: "Sono moderata, un po’ contraltare a questa componente integralista cattolica interna al partito, che rispetto. Sono diversa e lo rivendico, non mi appiattisco. Dico solo che la famiglia tradizionale è, sì, da preservare: l’ideale sarebbe quella del Mulino bianco, che però non esiste. Bisogna tenere conto del fatto che la società è cambiata".

"Ci sarà un mio ingresso a brevissimo in FI. Sono tutti informati. Ringrazio Fdi per aver creduto in me e avermi sostenuta per due candidature, l'affetto e la stima rimangono ma per me è tempo di voltare pagina e approdare in un Partito che sento più vicino alla mia sensibilità moderata e centrista", ha commentato Mussolini parlando con l'Ansa.