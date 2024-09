Sondaggio Swg, altro che governo indebolito: i numeri che parlano chiaro

Gabriele Imperiale 10 settembre 2024 a

a

a

Caso Boccia-Sangiuliano ininfluente: la fiducia degli italiani resta salda in Giorgia Meloni e i nuovi sondaggi del lunedì continuano a premiare i partiti di governo. Lieve aumento di preferenze per il Partito Democratico, stabile Conte (in piena guerra con Grillo). È questo il quadro dell’ultima rilevazione di Swg per Enrico Mentana e il suo Tg La 7. Partiamo dal centrodestra: nonostante la settimana complicata culminata con le dimissioni di Gennaro Sangiuliano, Fratelli d’Italia rimane ampiamente primo partito e perde appena lo 0,2% rimanendo sopra la quota del 30%. Antonio Tajani può esultare: Forza Italia cresce ancora e si attesta all’8,5% (+0,1%). Sorride meno Matteo Salvini con la Lega che perde lo 0,2% e rimane al’8,3%.

Raggi torna e attacca Conte: “I suoi 5stelle come i partiti”. Ecco la picconatrice di Grillo

Situazione differente invece nel centrosinistra: Elly Schlein guadagna lo 0,2%; la sua rimane la principale forza delle opposizioni con il 22,5%. Stabile nonostante la guerra interna tra leader politico e fondatore, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che si ferma all’11,5%. Cresce Verdi e Sinistra (+0,3) ed è la forza che guadagna di più attestandosi al 7,2%. Azione e Italia Viva non perdono voti nonostante le voci di rientro di Matteo Renzi all’interno del Pd e la fuoriuscita di alcuni parlamentari dalla formazione centrista. Il partito di Carlo Calenda rimane al 3,2%, mentre la formazione dell’ex premier tiene al 2,6% con un aumento del 0,3%. Sprofondano +Europa (1,7%) e Pace, terra e dignità di Michele Santoro (1,1%). Cresce infine del 2% l’area di chi non si esprime e probabilmente non andrà a votare: attualmente sale al 33%.