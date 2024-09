Commissione Ue, Fitto sarà vicepresidente esecutivo. Quali deleghe avrà

09 settembre 2024 a

Raffaele Fitto sarà vice presidente esecutivo della Commissione europea con deleghe alla Coesione, l’Economia e al Pnrr. È la previsione del sito di Politico, che alla vigilia della presentazione del nuovo esecutivo da parte della presidente Ursula von der Leyen, fa un pezzo sul «grande puzzle della Commissione e su chi pensiamo che avrà ciascun portafoglio». Politico motiva così la scelta di Fitto: «Una vicepresidenza esecutiva per un membro del gruppo di destra dei Conservatori e Riformisti europei sarà delicata per i socialisti e i liberali del Parlamento europeo. Tuttavia, c’è fiducia che alla fine si allineeranno alla scelta, dato che la von der Leyen sta cercando da tempo di placare la premier Giorgia Meloni. Mettere Fitto a capo del fondo per la ripresa post-pandemia e della politica economica regionale dell’Ue conferisce all’Italia la responsabilità di parti fondamentali del bilancio dell’Ue».

Già nei giorni scorsi, sulle deleghe all’ex ministro per gli Affari europei si era lanciato in una previsione il quotidiano tedesco «Die Welt»: «Per la prima volta un populista di destra, Raffaele Fitto, membro del partito Fratelli d’Italia, otterrà una carica di vertice nella Commissione europea», diventando vice presidente esecutivo con delega all’Economia e al Pnrr.