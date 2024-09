Sangiuliano rompe gli indugi: denuncerà Boccia. Il caso alla Corte dei Conti

06 settembre 2024 a

Gennaro Sangiuliano dice basta dopo i ripetuti attacchi e un consulto con i propri legali. "Prepareremo una denuncia in merito alla vicenda. Il Ministro non ha nulla da temere. Abbiamo avuto un lungo colloquio ed abbiamo sviscerato il caso in ogni suo aspetto. E' una vicenda privatissima e non c'è nulla che possa preoccupare il ministro”, l’annuncio dell'avvocato Silverio Sica, difensore del ministro della Cultura. "Non ci sono prove che il ministro sia stato ricattato, questo lo escludiamo senza dubbio. Stiamo verificando una per una le dichiarazioni della dottoressa Boccia per renderci conto se c'è una violazione della riservatezza di quella che è stata la vicenda umana che ha accomunato per breve tempo queste due persone”, ha ribadito il legale.

Boccia ha già raggiunto il suo obiettivo social: impennata di follower

Che si è poi soffermato sull’ipotesi dimissioni: “Noi come legali non entriamo nel merito delle dimissioni o meno ma se dovessi esprimere un'opinione assolutamente personale direi che il ministro potrebbe recuperare la sua libertà di azione in questo momento rispetto a una bagarre politica di questo tipo tornando a essere un libero cittadino”. Secondo quanto scrive Repubblica “il ministro denuncerà l’imprenditrice di Pompei”.

Tutti i segnali del golpe, Boccia attacca tutti: “Ho ascoltato telefonate e letto messaggi. Ricattavano Sangiuliano”

Nel frattempo il caso non è sfuggito ai magistrati contabili che apriranno un' istruttoria per verificare eventuali violazioni di tipo contabile. Le verifiche della magistratura contabile verranno coordinate dal procuratore Regionale della Corte dei Conti del Lazio, Paolo Luigi Rebecchi.