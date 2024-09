Caso Sangiuliano, Boccia ha già raggiunto il suo obiettivo social

06 settembre 2024 a

Uno degli effetti del caso che coinvolge il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia è l’impennata degli account social di quest’ultima. Ad analizzare la progressione dei follower è Arcadia, guidata da Domenico Giordano: “Una progressione ‘scandalosa’. Il fandom dell’account Instagram è cresciuto morbosamente con l’avvio della strategia delle ‘stories’, passando da 27.000 a 100.000 follower, con 73.000 nuovi follower”. In particolare il 3 settembre Boccia ha guadagnato 8.797 nuovi follower, 28.076 il 4 settembre e 29.441 il 5 settembre.

Arcadia segnala poi l’andamento dell’account, che ha raggiunto il picco dei 100mila. Il 3 settembre erano 38.089 coloro che seguivano l’account, poi 66.165 il 4 settembre, 95.606 il 5 settembre, fino a raggiungere i 100.000 del 6 settembre. Ecco l’analisi completa di Giordano: “La dinamica evolutiva del fandom dell’account Instagram @mariarosariabocciaofficial è stata dopata sia dalla copertura mediatica della vicenda esplosa tra fine agosto e i primi giorni di settembre, sia da una strategia social, prima involontaria, ma con passare dei giorni, decisamente studiata, che potremmo definire di teaser stories, che hanno però acceso la curiosità morbosa degli utenti. Le stories sono state utilizzate per lanciare degli ami e solleticare l’attenzione degli utenti che si sono convertirti in nuovi follower. Il delta tra 27 mila e 100 mila è per certi aspetti il valore monetizzabile dello scandalo, generato dall’account della Boccia”.