Governo Meloni, Foti sbugiarda la Schlein: "Elly nel Paese delle meraviglie"

Tommaso Foti contro Elly Schllein e le sue favole. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera non usa mezze misure e sciorina i risultati raggiunti finora dal governo Meloni: fatti e non le favole che racconta la segretaria dem.

«Può raccontare favole fin che vuole Elly nel Paese delle meraviglie ma la realtà è che i risultati che attestano la credibilità e i risultati del Governo Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Rispetto al governo Draghi, non solo l’ultimo a precedere l’esecutivo di centrodestra ma anche quello accreditato fino ad allora delle migliori performance, dall’insediamento del governo Meloni lo spread è diminuito del 40%, la borsa è aumentata del 60%, il numero delle persone che lavorano è aumentato di 750.000 unità, le risorse destinate al fondo sanitario nazionale già solo quest’anno risultano aumentate di 8 miliardi di euro. Ci sarebbe da ringraziare il presidente Meloni già solo per questi risultati che indicano a chiare lettere di quanta fiducia le sia riservata, oltre che dai cittadini, dalle imprese e dai mercati. Invece, una sinistra piagnona, assistenzialista e solo impegnata a diffondere invidia sociale, altro non fa che cercare di gettare discredito sull’attività di un Governo che legittimamente potrebbe contrastare politicamente, ma a cui preferisce contrapporre solo fandonie». Lo ha dichiarato a Massa durante la decima edizione della Festa Tricolore, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti.