Bari, Papa Francesco "un anziano molesto": l'assessora si dimette

Meno di 24 ore. È stata questa la durata della nomina dell’assessora all’Ambiente di Bari, Carlotta Nonnis Marzano, scelta dal neosindaco Vito Leccese. Dopo le polemiche che si sono scatenate sui social sulle dichiarazioni dell’ambientalista in quota a «Europa Verde» (con cui si è candidata alle comunali di maggio scorso, ottenendo 34 preferenze). "Sono in contatto con Nonnis Marzano, la quale, consapevole della polemica che si sta sollevando e delle possibili ricadute negative a discapito della serenità di cui ha bisogno per lavorare bene, mi ha comunicato in queste ore di voler rinunciare all’incarico da me conferitole, anche per preservare la sua libertà di pensiero e di parola, e per tutelare la sua reputazione professionale, da sempre riconosciutale in ogni consesso. Reputazione e impegno nelle battaglie ecologiste che mi avevano convinto a sceglierla per affrontare le decisive sfide ambientali che la nostra città ha di fronte", ha scritto Leccese in una nota.

Il motivo? Nonnis Marzano il 16 maggio aveva scritto che il governo "cerca di portare la morte ovunque, altro che provita". "Non vi sembra arrivato il momento di congedare questo anziano molesto dalle cronache quotidiane e accompagnarlo ai giardinetti per dare il becchime ai passeri? Ah meglio di no, data la tradizione non vorrei rivolgesse piuttosto le sue attenzioni ai bambini", digitava invece sui social lo scorso 31 maggio parlando di Papa Francesco. Un post agghiacciante, questo, che ha giustamente attirato l'attenzione di molti e sollevato un vero e proprio polverone. Ma non è tutto. L'assessora aveva in precedenza anche definito i partecipanti al G7 come "inutili parassiti", aggiungendo che "fanno bene a proteggerli, perché in caso contrario ne tornerebbero a casa meno di quelli che sono arrivati".

"Incredibile quanto accaduto a Bari, dove il sindaco Vito Leccese, dopo due mesi travagliati, ha formato la nuova giunta, nominando come assessore all’ambiente una signora di nome Carlotta Nonnis Marzano. Nei mesi precedenti, questa persona si è resa protagonista di numerose uscite pubbliche in cui, nell’ordine, ha incitato alla violenza, ha insultato Papa Francesco e alcuni avversari politici, tra cui, ovviamente, al primo posto Matteo Salvini. Dobbiamo pensare che, come ricompensa per tutto questo, il sindaco del PD l’abbia premiata con una poltrona da assessore? È questa la nuova linea del PD di Elly Schlein a Bari? È questa la caratura del campo largo, visto che la Nonnis Marzano è del partito di Fratoianni e Bonelli? Verrebbe da rimpiangere Decaro, se non fosse che nemmeno lui, regista dell’operazione Leccese sindaco, ha evitato che ciò potesse accadere": così si è espresso in una nota il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso.