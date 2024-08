Campo largo, veto di AVS e M5S su Renzi. Ma senza il centro la sinistra è perdente

Aldo Torchiaro 09 agosto 2024 a

a

a

Livori in corso, nel centrosinistra. E no, non è un refuso. Perché nel cantiere del Campo largo - nome buono più per giocare a Monopoli che per stringere intese - sono più i veti che i voti. È lì, nella cabina di regia che i leader stanno mettendo in piedi, che iniziano a venire al pettine i nodi. Si parla di sbarramento ma non è quello della soglia elettorale: è quello messo sulla strada dei centristi, a partire da Matteo Renzi e la sua Italia Viva. Lui non perde occasione per professare la ritrovata lealtà con Elly Schlein. «Parlo solo con lei», ribadisce nelle interviste. Il messaggio è chiaro, l’appello è affinché Schlein si faccia garante dell’ingresso dei renziani nella coalizione. Non tutti sono convinti. E lo si nota nelle fitte discussioni a Montecitorio, a margine dei lavori.

Accordo segreto Orlando-Conte per il dopo Toti. “Ma non diciamolo a Schlein”

Schlein incontra e chiacchiera con Riccardo Magi di Più Europa. Quindi raggiunge il leader M5s Giuseppe Conte. Sarebbe stata l’occasione per manifestare l’insofferenza dei suoi parlamentari, attivisti, elettori - verso l’ipotesi di accordo con gli odiati arcinemici renziani. Parte un lungo e fitto colloquio. Poi, sia la segretaria dem che il presidente pentastellato, in due momenti distinti, incontrano gli esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Renzi intanto insiste nel voler posizionare Iv nell’alleanza che lui vorrebbe «larga». Ma, a partire dalla Liguria, dove si voterà a fine ottobre, in Transatlantico si registra più di qualche malumore dalle parti di Avs sull’ipotesi di un allargamento del campo a Renzi. A Genova, fa notare qualcuno, Iv è in maggioranza col centrodestra. «Renzi sarebbe pronto a lasciare?», ironizza un deputato rossoverde. E giù sfottò sul peso elettorale dei bussanti alla porta: «M5s e Avs insieme valgono quasi il 20%, siamo sicuri che Renzi arriva all’1%?». Alzando lo sguardo dalla Liguria e girandolo su Roma, dalle parti di Avs si evidenzia che non c’è un veto sull’area di centro, ma forti dubbi sulla credibilità di un progetto con dentro un nome come quello di Renzi, «fautore di progetti come il Jobs act che la stessa Schlein mette in discussione».

Il Pd dei lunghi coltElly: Giani traballa in Toscana, De Luca ce la fa

Da una parte, Renzi non rinnega «un passato che divide», ma invita a guardare al futuro. Dall'altra, dopo il bilaterale con Conte, Fratoianni ribadisce che «per essere competitivi» bisogna costruire «un’alternativa, un progetto credibile». «La politica non è una partita di calcio, e nemmeno di beneficenza...», aggiunge. Più esplicito Bonelli, che riporta alla memoria gli «errori fatti dal governo Renzi». «Non bisogna ricadere nei meccanismi del passato, oggi se si pensa a questa modalità si fa un errore drammatico». Le resistenze maggiori, come dicevamo, arrivano dal M5S. Il leader pentastellato Giuseppe Conte, qualche giorno fa, si era già appellato a «un progetto chiaro e credibile e con compagni di strada affidabili». Perfino il pontiere tra Pd e 5S, Goffredo Bettini, aveva precisato la settimana scorsa che «aprire ai centristi non significa accettare i personalismi di qualcuno». Anche da parte di Laura Boldrini, Pd, si sottolinea l’esigenza di valutare la fedeltà di Renzi alla nuova linea sul medio periodo: «Per battere le destre serve un’alleanza forte e coesa fondata sulle proposte e i progetti concreti per il Paese. Un’alleanza di sinistra, progressista che non può esistere senza il Pd. Sui contenuti misureremo chi ci sta e chi no. Un metodo che vale per tutti, anche per Renzi. E chi ci sta deve dimostrare lealtà». Riecco la richiesta di analisi del sangue. Ed ecco Renzi in piazza ieri mattina a Roma, improvvisare un banchetto per raccogliere firme contro l’Autonomia differenziata, «riforma che fa male all’Italia ». Basterà la conferma quotidiana di allineamento al centrosinistra? Lo spera, cautamente aperturista, il neoeletto eurodeputato dem, Giorgio Gori: «Vedo alcuni mal di pancia, e mi dispiace, perché considero importante il contributo che le formazioni liberaldemocratiche possono apportare al progetto di coalizione. Spero siano superabili. Nel passato ci sono stati contrasti e incomprensioni. In diversi passaggi hanno prevalso i personalismi. Oggi tutti hanno la responsabilità di pensare al Paese».