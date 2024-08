Dal M5s a Forza Italia: il senatore Antonio Trevisi passa nel gruppo azzurro

07 agosto 2024 a

a

a

Dal Movimento 5 Stelle a Forza. Il senatore Antonio Trevisi entra nel gruppo azzurro in Senato "assumendo funzioni operative sul territorio pugliese", si legge in una nota del partito. "Forza Italia si è sempre dimostrata aperta a proposte innovative utili per il nostro Paese e, in Parlamento, il Senatore Trevisi si è dimostrato molto costruttivo e collaborativo con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), chiedendo di attuare il reddito energetico a livello nazionale - scrive il grupo FI in Senato - Si tratta di un’iniziativa partita già in Puglia, alcuni anni fa, grazie ad una legge regionale a prima firma dello stesso Trevisi, che punta ad abbattere il costo delle bollette, grazie all’istallazione di impianti fotovoltaici a fondo perduto sui tetti delle case. Anche grazie all’impegno del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il reddito energetico è diventata una realtà nazionale a tutti gli effetti. In pochi giorni sono stati esauriti i 100 milioni di euro messi a disposizione per quest’anno ed a far la parte da leone sono state principalmente le regioni del Sud Italia, da dove sono arrivate oltre 10.500 richieste di accesso agli incentivi 100% a fondo perduto. Abbiamo inoltre apprezzato le competenze del senatore Trevisi che, in precedenza, ha rivestito il ruolo di Energy Manager dell'Università del Salento e ha conseguito un dottorato di ricerca in Sistemi Energetici e Ambiente. Anche grazie all'impegno del senatore Trevisi, attraverso il nostro gruppo parlamentare, vogliamo aumentare i fondi a sostegno del reddito energetico nazionale nel prossimo bilancio ed estendere questa misura ad altre famiglie ed altre imprese”.

Trevisi in un post su Facebook ha spiegato: "Nell'ultimo anno, purtroppo, l'esperienza in Parlamento si è rivelata completamente diversa da come la immaginavo e sento ormai indispensabile superare questa situazione di disagio e di stallo, dovuta alla crisi politica che sta attraversando il Movimento ed alla quale ho cercato di porre rimedi avanzando proposte innovative; tuttavia si è preferito puntare su un'opposizione fine a se stessa". "Per tali motivi, ho deciso di accettare la proposta di diventare il responsabile energia regionale di Forza Italia, partito che si è dimostrato molto attento alle iniziative da me promosse, come il reddito energetico nazionale. Una legge da me già realizzato in Puglia nel ruolo di Consigliere Regionale e poi condiviso e attuato da subito in questa legislatura con il ministero di competenza", si legge nel post.