Ue, la partita dei commissari. Von der Leyen chiede i nomi, Belloni in pole su Fitto

Leonardo Ventura 26 luglio 2024 a

a

a

Ursula chiede i nomi dei commissari. Arrivata la lettera della presidente von der Leyen in cui viene chiesto ai 26 e dunque anche all’Italia di indicare, nel giro di un mese, le proprie candidature per la Commissione, rispettando il sacrosanto principio della parità di genere. L’obiettivo sulla carta del governo, pertanto, è portare a casa due poltrone. Un fine, però, non del tutto scontato, considerando che le richieste sono molteplici e i posti disponibili non abbandonano. Ragione per cui non è escluso che la maggioranza targata Meloni potrebbe essere costretta a fare qualche sacrificio. Non è detto, infatti, che al nostro Paese sarà riservato un vice presidente e un commissario con delega forte, come quello all’Economia, a più riprese chiesta da Palazzo Chigi.

L'ultima di Salis sui migranti: "Nessuna distinzione" con i cittadini Ue

Pur non potendolo manifestare in modo esplicito, il voto contrario di Fratelli d’Italia avrebbe irritato e non poco la neo eletta presidente, che pur sapendo di dover garantire quanto spetta all’Italia, certamente non ha intenzione di dare più del dovuto a chi non l’ha sostenuta. C’è più di qualche possibilità, pertanto, che delle due caselle destinate al nostro Paese ne resti soltanto una. Motivo per cui un nome fra il ministro del Pnrr Raffaele Fitto e il capo dei Servizi Elisabetta Belloni potrebbe saltare. In tale ottica il nome a essere sacrificato, come dicono i rumors di palazzo, sarebbe quello del ministro al Pnrr Raffaele Fitto. Salgono, al contrario, le quotazioni del capo dei Servizi Elisabetta Belloni.

von der Leyen detta i tempi sui nomi per la Commissione Ue: la data limite

Tra un profilo politico e uno tecnico, non essendoci la possibilità di garantire il classico tandem uomo-donna, infatti, si dovrebbe propendere per la seconda opzione, ovvero quella che divide meno e che potrebbe trovare maggiori convergenze. Questa, d’altronde, sarebbe pure la strada per evitare un super-rimpasto nell’esecutivo di Piazza Colonna. Solitamente quando c’è una rotazione nelle caselle che contano aumentano i nemici e diminuiscono gli amici.