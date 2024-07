Elly Schlein punta all'ammucchiata: "Insieme forze politiche diverse"

08 luglio 2024 a

A distanza di un giorno dai risultati del secondo turno delle legislative in Francia, i partiti italiani di sinistra sono già pronti a cantare la Marsigliese insieme a Jean-Luc Mélenchon. Tra questi, come prevedibile, anche Elly Schlein. Con l'obiettivo di gettare fango sul governo Meloni, la segretaria del Pd ha cercato di lanciare messaggi ai possibili, futuri alleati. È successo a In Onda, il talk-show di politica e di attualità di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. "La vera sorpresa di queste elezioni francesi è questo risultato straordinario del Nuovo Fronte Popolare, che mette insieme anche forze politiche diverse. C'è il partito socialista francese, ci sono i verdi che hanno avuto la capacità di mettere insieme le forze costruendo un progetto coerente e condiviso per il futuro del Paese", ha dichiarato la leader dem in diretta.

Schlein ha allora cercato di individuare le differenze tra l'Italia e la Francia: "Penso che invece noi abbiamo un lavoro diverso da fare in Italia. Non dobbiamo rispondere a un elemento di preoccupazione contingente. Dobbiamo lavorare già da oggi a costruire l'alleanza molto prima sui perché non sui contro", ha suggerito. "Io credo - ha poi aggiunto - che abbiano avuto una grande capacità di unirsi su un programma coerente ed è stato fondamentale l'accordo con i liberali macroniani sulla desistenza, ma è quello che ha colpito molto è la grande risposta di partecipazione del voto di ieri", ha aggiunto.