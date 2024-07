Euro 2024, Italia eliminata. Meloni: "Sentito solo tesi autoassolutorie"

05 luglio 2024 a

a

a

Ha premesso di non essere "un'esperta di calcio" e di non poter dare consigli tecnici, ma Giorgia Meloni non si è tirata indietro e ha espresso la sua opinione sulla disfatta della Nazionale agli Europei 2024. L'Italia, battuta dalla Svizzera, ha attirato in questi giorni i commenti più disparati. Si poteva fare meglio, si poteva fare di più. Questo è il sentimento comune. Quando "le cose non vanno bene" - ha detto il premier ospite di Paolo Del Debbio - "bisogna interrogarsi se qualcosa va male nel sistema".

"Si suicida...", Gialappa's Band nel mirino: la battutaccia su Ilicic scatena gli utenti

Ciò che non ha convinto la leader di Fratelli d'Italia, ha spiegato lei stessa, è stato il modo in cui quella debacle è stata giustificata. "Ho visto molte tesi autoassolutorie che un po' mi preoccupano", ha scandito in collegamento con lo studio di Dritto e rovescio. Meloni ha poi voluto sottolineare che la sua è una "valutazione politica e non calcistica". "Un problema - ha aggiunto - deriva "dal fatto che i calciatori italiani nella serie A sono sempre meno, nel 2024 erano il 35% e se non li valorizzi poi un problema te lo trovi e la nazionale soffre".