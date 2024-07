Euro 2024, Gialappa's Band nel mirino: la battutaccia su Ilicic scatena gli utenti

03 luglio 2024 a

Una battuta sulla depressione che voleva essere sulla scia del black humor ma che ha provocato una bufera. Fa discutere l'uscita del comico Enrique Balbontin che insieme alla Gialappa's band ha commentato la partita Portogallo-Slovenia nella diretta su Twitch dei comici, una sorta di "mai dire Europei" sul modello delle storiche trasmissioni tv. Oggetto dell'ironia del comico ligure, noto per le "lezioni di savonese" in vari programmi, è stato il calciatore Josip Ilicic, ex calciatore dell’Atalanta che ha combattuto una lunga guerra contro la depressione ed è stato convocato in extremis ai campionati di calcio continentali in Germania. Nel corso dei tempi supplementari, al momento dell’ingresso in campo del giocatore tra le fila della Slovenia:, Balbontin se n'è uscito così: “Su Ilicic sarebbe bello che dopo aver vinto la depressione, battesse un rigore, lo sbaglia e si suicida”.

I padroni di casa Santin e Gherarducci hanno replicato con un sonoro “ma nooo" alla battuta, considerata subito inaccettabile, e hanno fatto intervenire “Dissocillo“, un personaggio creato per dissociarsi dalle sparate degli ospiti. Tuttavia la battuta ha scatenato le proteste di molti utenti. Ironia della sorte, Ilicic si è presentato al dischetto ma il suo tiro è stato parato, come accaduto ad altri due compagni di squadra, errori decisivi per la vittoria finale del Portogallo.

Come detto, le proteste degli utenti sono state numerosi e veementi. Dopo qualche ora è arrivato un video di scuse dei "gialappi": “Era una battuta su Ilicic e gli hai portato pure sfiga”, ha detto Gherarducci. “Sono due anni che combatto per evitare che tutte le cose che vengono in mente a te e a quell’altro simpatico idiota di Ceccon vadano in onda” ha aggiunto Marco Santin. Lo stesso Balbontin è intervenuto: “Sono un co***one perché potevo risparmiarmela questa battuta, però vorrei dire che ho coscienza di questo problema, ci sono passato, mio padre ha tentato il suicidio e conosco il tema della depressione. Sono vicino a Ilicic, mi scuso con voi per avervi coinvolto e in generale con tutti quelli che si sono sentiti urtati. Mi asterrò in futuro”, ha commentato conscio di aver superato un limite.