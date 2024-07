Scuola, Valditara e la stretta sui cellulari: fino a quando saranno vietati

02 luglio 2024 a

Si va verso un divieto dell’uso dei cellulari in classe alla scuola dell’infanzia e alle elementari. «Nelle linee guida del Ministero per il prossimo anno scolastico, con riferimento all’Educazione civica, che verranno emanate entro due settimane, verrà fortemente sconsigliato l’uso del cellulare in classe», ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un’intervista a Il Messaggero, «stiamo però valutando di inserire un vero e proprio divieto per elementari e medie. Parliamo sempre dell’uso del cellulare, non dei tablet, in classe e non a scuola».

Già nel 2022 una circolare aveva ribadito un divieto già previsto dal 2007 per scuola dell’infanzia ed elementari, salvo che per fini didattici. Con le prossime linee guida si va avanti su questa strada, stringendo le maglie sull'utilizzo dei dispositivi elettronici nelle aule scolastiche da parte dei più piccoli. Valditara ha anche sottolineato il successo della riunione con i colleghi del G7 svoltasi a Trieste: «C’è una via italiana all’Istruzione pubblica ed è stata apprezzata al G7».