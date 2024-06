Riforme, la sinistra scende in piazza. Il tweet di Gasparri: "Vuoto dietro il palco"

18 giugno 2024 a

Alla Camera l'Autonomia, al Senato il Premierato. Lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulle riforme continua in Parlamento e arriva in piazza, a Roma, dove Pd, M5S, Avs e +Europa hanno manifestato unite contro i provvedimenti. Erano da poco passate le 17 di oggi quando, in piazza Santi Apostoli, si sono riuniti i militanti dei partiti, l'Arci, le Acli e sul palco, vicino al tricolore, sventolava la bandiera dell’Europa e quella della pace. "Una bella piazza con tutte queste bandiere così diverse che sventolano insieme", ha detto Schlein. Le ha fatto eco il presidente M5S: "Non saranno calci e pugni in piena Aula di Montecitorio a un nostro parlamentare a fermarci", ha affermato, prima di aggiungere che "contro l'autonomia differenziata spacca-Italia e contro questo premierato la nostra risposta è forte e unitaria: no pasaran!". Una piazza che, però, è stata più una piazzetta perché non si è riempita come si è detto o come, forse, le opposizioni speravano. A confermarlo un tweet e una foto pubblicata da Maurizio Gasparri. "La prossima volta il palco lo mettono all’ingresso della piazza per coprire il flop Pd", ha scritto. E ancora: "Meno di mezza piazza Santi Apostoli, il resto vuoto dietro il palco".