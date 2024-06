Pozzolo, la Procura chiede il rinvio a giudizio per lo sparo di Capodanno

18 giugno 2024 a

La Procura di Biella ha chiesto di processare l'onorevole Emanuele Pozzolo per i fatti avvenuti nella notte di Capodanno a Rosazza, nel Biellese. La procuratrice di Biella, Teresa Angela Camelio, in una nota ha annunciato infatti che è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio. Il deputato 38enne, sospeso da Fratelli d'Italia, da oggi è imputato di lesioni colpose nei confronti di Luca Campana, l'elettricista 31enne rimasto ferito dal colpo d'arma da fuoco che sarebbe partito da Pozzolo e genero del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, presente quella notte per il veglione nella pro-loco del biellese. Pozzolo è imputato anche di accensioni ed esplosioni pericolose, porto illegale in pubblico del revolver da collezione Mini DLX North American Arms, calibro 22 e di 5 cartucce Winchester. La richiesta di processare Pozzolo dovrà essere vagliata da un gup.

Pozzolo era bianco e sotto choc: la catalessi post-sparo raccontata da Delmastro

Lo scorso 13 maggio aveva rotto il lungo silenzio, presentandosi in procura a Biella fornendo la sua versione dei fatti sulla serata di fine anno, parlando di una proposta di risarcimento alla vittima e l'accusa ad un agente della penitenziaria di essere l'autore dello sparo. Pozzolo disse che a sparare non era stato lui, punta il dito contro Pablito Morello, l'appartenente alla Polizia Penitenziaria all'epoca del fatto capo scorta del sottosegretario Delmastro, ora in pensione da qualche mese. Ma ora la Procura va avanti col processo.