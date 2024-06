M5S, Beppe Grillo fa il funerale a Conte: “Fa tenerezza. Ha preso meno voti di Berlusconi morto”

18 giugno 2024 a

Beppe Grillo irrompe come un tornado nelle vicende del Movimento 5 Stelle. Il comico ha aperto il suo spettacolo “Io sono un altro” al Teatro romano di Fiesole (vicino Firenze), lanciando un’incredibile bordata a Giuseppe Conte per il risultato delle elezioni Europee: “È un momento storico, ho incontrato Conte, mi ha fatto un po' tenerezza. Ha preso più voti Silvio Berlusconi da morto che lui da vivo”.

Grandi manovre nel M5S: gli incontri di Grillo e l'ipotesi di un "nuovo direttorio"

Il presidente del M5S è stato al centro di varie battute dell'ideatore e fondatore che è nato, ha detto scherzando, “perché io non dormivo”, “perché ho le apnee e mi sveglio”. “Conte deve capire che io sono essenziale e non so come andrà a fine con lui…”, l’ultimatum del garante. Per Grillo “non è più il momento di gridare, è l'epoca di Conte, è una persona moderata. Il Movimento che abbiamo fatto forse non c'è più, dicono che forse siamo vaporizzati, forse è la parola giusta. Abbiamo fatto delle cose meravigliose”.

"Ci snaturano": Raggi boccia le alleanze. E su Grillo promette: "Ci sentiremo spesso"

Poi Grillo analizza la situazione politica in Italia: “Non abbiamo più lo ‘psiconano’ (riferimento a Silvio Berlusconi, ndr), oggi abbiamo la psiconana (riferimento a Giorgia Meloni, ndr), con dei tailleur terribili e le giacche che gli ha dato Angela Merkel. Mi piace la psiconana, ha anche senso dell'umorismo. La battuta che ha fatto a Vincenzo De Luca è stata strepitosa, l'avrei abbracciata. Dovremmo riconquistare un po' di senso dell'umorismo, poi basta che parli 15 minuti con Conte e ti passa, perché è un accademico, un professore, un avvocato". Grillo ha fatto un passaggio sull'ex sindaco di Torino, Chiara Appendino, stangata dalla Cassazione: “L'Appendino è l'unica condannata per una disgrazia a Torino, il prefetto e il questore no, la polizia no”.