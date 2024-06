M5S, grandi manovre. Gli incontri di Grillo e l'ipotesi di un "nuovo direttorio"

16 giugno 2024 a

Le elezioni europee hanno sancito l'inizio di una crisi nel Movimento 5 Stelle. Il leader, Giuseppe Conte, si è detto deluso e la percentuale di preferenze ottenuta è stata da molti associata ai prezzi dei discount. Dettaglio, questo, significativo se si vuole comprendere quale sia il sentiment degli italiani. Per risollevare la forza politica di sinistra, però, pare che siano state avviate delle grandi manovre. Prova ne è il fatto che il garante stellato del partito, Beppe Grillo, ha prima incontrato due ex parlamentari (Claudio Cominardi, ora tesoriere M5S, e Alessio Villarosa) e poi ha avuto un faccia a faccia di un’ora con l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Possibile che si voglia ripristinare la vecchia guardia? È questo l'interrogativo che, nelle ultime ore, sta accendendo il mondo della politica.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, gli storici volti del M5S fanno leva su Grillo e non lo nascondono. «Cena inaspettata con l’elevato». Che un ex parlamentare ceni con il fondatore del partito (l’Elevato è lui, si tratta del nome di battaglia che si è da tempo attribuito, tra il serio e il faceto, il cofondatore M5s) non è un fatto così scontato. Specialmente se si tratta di Alessio Villarosa che è ’ex’ perché fu tra gli espulsi dal gruppo alla Camera e poi dal Movimento per il voto contro la fiducia al governo Draghi. E dunque, premesso un «nonostante l’espulsione... nonostante tutto...», ha un sapore particolare quel riconoscere a Grillo che «rimani una delle menti più visionarie che abbia mai conosciuto». «Al Movimento - ragiona allora l’ex sottosegretario - in questo momento manca la visione, le idee, la vicinanza con i territori... Era faticoso lo so, ma noi ci riuscivamo».

Una riflessione ad ampio raggio, con Villarosa a rilevare che «la credibilità persa a causa dei governi sbagliati e della fiducia a Draghi potrebbe essere riconquistata, ma è impossibile a parer mio se continuate cosi». «Serve una scossa e probabilmente serve anche più presenza tua Beppe, gli errori possiamo farli tutti ma umiltà, passi indietro e tenacia sono le chiavi per provare a riconquistarla», è allora l’appello che arriva sempre dalla pagina Facebook dell’ex parlamentare che posta anche uno scatto della tavolata all’hotel Forum, quartier generale romano di Grillo: tra i commensali - oltre a un Elevato con una camicia sgargiante e una posa ironicamente da foto ufficiale - anche l’attuale tesoriere del Movimento, Claudio Cominardi. L'ex primo cittadino di Roma, intanto, non ha proferito parola in merito all'avvenuto incontro. Ma c'è già chi parla di un "nuovo direttorio", cioè di una rete di big che possa affiancare il leader Conte.