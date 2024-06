Francia, Mbappé si scaglia contro Le Pen. L'appello ai giovani “contro gli estremisti”

16 giugno 2024 a

a

a

«Voglio rivolgermi a tutti i francesi e in particolare alle giovani generazioni. Vediamo che gli estremisti sono alle porte del potere, abbiamo la possibilità di cambiare tutto». All’indomani della presa di posizione di Marcus Thuram, anche Kylian Mbappé, dal ritiro della Francia a Euro 2024, si esprime in vista delle elezioni francesi in programma nelle prossime settimane. «Sono con Marcus, siamo in un Paese dove vige la libertà di espressione. Ha espresso la sua opinione e io sono dalla sua parte. Siamo in un momento cruciale nella storia del Paese - ha dichiarato l’ex attaccante del Psg, che la prossima stagione giocherà per il Real Madrid -. Bisogna sapere come sistemare le cose e conoscere le priorità. Siamo innanzitutto cittadini, non dobbiamo essere scollegati dal mondo. Ci troviamo in una situazione senza precedenti».

Macron non si dimette e tenta l'appello disperato: "Ora devo convincere i francesi"

La stella della Francia, che scenderà in campo domani contro l’Austria, spera che «la mia voci arrivi il più lontano possibile, dobbiamo identificarci con i valori della tolleranza, del rispetto, della diversità - ha proseguito -. Ogni voce conta, spero che faremo la scelta giusta e che saremo orgogliosi di indossare nuovamente questa maglia il 7 luglio (all’indomani delle elezioni, ndr)».

Trasformazione già scritta: la profezia di Cacciari sulle mosse di Le Pen al governo

«Dobbiamo lottare affinché il RN non passi». Thuram è stato il primo giocatore della nazionale francese a prendere sabato una posizione chiara contro il Rassemblement National in vista delle elezioni politiche del 30 giugno e del 7 luglio. Finora tutti i giocatori dei Blues interpellati sulla situazione politica francese e sulla forte ascesa del partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen, che ha vinto le elezioni europee del 9 giugno con il 31,4% dei voti espressi, si erano accontentati di chiedere il voto, senza andare oltre. Da Olivier Giroud a Ousmane Dembèlè e Benjamin Pavard, le truppe di Didier Deschamps hanno chiesto ai francesi di fare il loro dovere civico, ma niente di più. E ora anche il capitano e stella globale, Mbappé, ha lanciato delle bordate a Le Pen.