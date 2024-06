G7, il video selfie dei “Melodi” conquista i social: l'ultima gag tra Meloni e Modi

15 giugno 2024 a

«Lunga vita all’amicizia India-Italia». È questo il messaggio del premier indiano, Narendra Modi che ha rilanciato il video in cui scherza con il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni («Hello from the ‘Melodi’ team»). Il premier indiano è ripartito oggi per Nuova Delhi dopo degli incontri «molto produttivi» a margine del G7 come ha sottolineato lo stesso Modi su ‘X’ a conclusione della giornata di ieri. «Ho interagito con i leader mondiali e discusso vari argomenti. Insieme puntiamo a creare soluzioni di grande impatto a beneficio della comunità globale e a creare un mondo migliore per le generazioni future», ha spiegato Modi in un post sul social network, dopo aver concluso la visita. «Ringrazio il popolo e il governo italiano per la loro calorosa ospitalità», ha sottolineato.

A margine del vertice del G7, il primo ministro Modi ha avuto incontri bilaterali con il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Rishi Sunak, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Ha anche interagito con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro canadese Justin Trudeau e Papa Francesco. E poi infine un po’ di ironia per il video selfie con Meloni: la “coppia” ha da tempo conquistato i social e il filmato ha fatto il pieno di like e condivisioni. La mania del "Melodi", la crasi tra Meloni e Modi, piace ai social, con una nuova valanga di meme sui due.