Conte annuncia manifestazione a Roma: "Sventoliamo il tricolore in piazza"

13 giugno 2024 a

«È una cosa del tutto inaccettabile, per cosa poi, per il tricolore che è la nostra bandiera, che dobbiamo baciare, se il vostro problema, cara maggioranza, è il tricolore scenderemo in piazza martedì prossimo a Roma in piazza Santi Apostoli con il tricolore insieme alle altre forze di opposizione, venite in tanti, sventoliamo il nostro tricolore».

In Parlamento sono accaduti fatti molto gravi.

Ho un messaggio importante per tutti voi pic.twitter.com/45I3PztIl7 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 13, 2024

Lo dice il diretta facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte. La manifestazione insieme a Pd, Avs e +Europa è per dire «no al clima intimidatorio e di vile aggressione».