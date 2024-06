Giorgia Meloni, la notte più bella: "Questo è il messaggio degli italiani"

10 giugno 2024 a

Parla alle due di notte, Giorgia Meloni, mentre le ultime proiezioni dei voti e lo stesso scrutinio delle elezioni europee danno Fratelli d'Italia a ridosso del 29 per cento. "Ci siamo visti quasi due anni fa ed era una bella notte. Questa notte è ancora più bella", ha detto la premier. "Due anni fa era una scommessa basata sulla speranza. Tanta gente aveva creduto in noi. Dopo quasi due anni di governo quelle stesse persone ci hanno" rinnovato la fiducia, ha continuato Meloni, "questo per me ha un valore enorme. Abbiamo fatto scelte difficili in un tempo difficile" in cui "non c'erano soldi da buttare soldi. Abbiamo fatto quello che era giusto fare".

La leader di FdI ha voluto ringraziare "la maggioranza degli italiani che hanno scelto Fdi. Sono orgogliosa del risultati di Fdi, della Lega e di FI", ha detto la premier, "questo è il messaggio degli italiani: andate avanti. Con maggiore determinazione".