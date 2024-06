Exit poll europee 2024, Fratelli d'Italia tra 27 e 31 per cento: tutti i partiti

09 giugno 2024 a

La notte della verità. Sono stati diffusi i primi exit poll delle elezioni europee 2024 in Italia. Il primo exit poll Swg per il Tg La7 vede FdI tra 27 e 31 per cento, Pd 21.5-25.5, M5s 10-14. Forza Italia - Nm 7.5-9,5, Lega 7.5-9,5, Avs 4-6, Stati Uniti d'Europa 3.5-5.5. Azione 3-5, Pace terra dignità 1.5-2.5, Libertà 1-2, Alternativa popolare 0-1.

Primi exit poll Opinio per il Tg1: Fratelli d'Italia tra 26 e 30%, Pd tra 21 e 25%, Movimento 5 Stelle tra 10 e 14%, Forza Italia tra 8,5 e 10,5%, Lega tra 8 e 10%, Avs tra 5 e 7%, Stati Uniti d'Europa tra 3,5 e 5,5%.

FdI al 26,5% , Pd al 23, M5s al 12%. Sono i dati del primo Instat Poll YouTrend per SkyTg24. A seguire, FI al 9,5%, Lega al 9%, poi Avs al 5,5%, SuE al 4,5% e Azione al 3,5%.

Nel resto d'Europa trionfa l’estrema destra in Francia, in Germania arriva seconda davanti ai socialisti, ma l’asse europeista dei popolari assieme a socialisti e liberali tiene. È questo il primo scenario che emerge dagli exit poll. Il Partito popolare europeo si conferma prima forza e otterrebbe 181 seggi (25,14%), i socialisti di S&D guadagnerebbero 135 seggi (18,75%), i liberali di Renew Europe si confermerebbero terzo gruppo con 82 seggi (11,39%). Insieme, dunque, con 398 seggi, avrebbero la maggioranza per replicare l’alleanza del 2019 ed esprimere il/la presidente della Commissione europea.