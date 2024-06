Elezioni europee 2024, i risultati in diretta. Il voto che cambia l'Ue

09 giugno 2024 a

Un voto per cambiare l'Ue. In Italia si sono chiuse alle 23 le urne delle elezioni europee 2024.. Gli exit poll, le proiezioni e i risultati reali nella nostra diretta.

23:01 - Il primo exit poll Swg per il Tg La7 vede FdI tra 27 e 31 per cento, Pd 21.5-25.5, M5s 10-14. Forza Italia - Nm 7.5-9,5, Lega 7.5-9,5, Avs 4-6, Stati Uniti d'Europa 3.5-5.5. Azione 3-5, Pace terra dignità 1.5-2.5, Libertà 1-2, Alternativa popolare 0-1. Primi exit poll Opinio per il Tg1: Fratelli d'Italia tra 26 e 30%, Pd tra 21 e 25%, Movimento 5 Stelle tra 10 e 14%, Forza Italia tra 8,5 e 10,5%, Lega tra 8 e 10%, Avs tra 5 e 7%, Stati Uniti d'Europa tra 3,5 e 5,5%. I dati del primo Instat Poll YouTrend per SkyTg24; FdI al 26,5% , Pd al 23, M5s al 12%. A seguire, FI al 9,5%, Lega al 9%, poi Avs al 5,5%, SuE al 4,5% e Azione al 3,5%.

21:57 - «Oggi è un buon giorno per il Ppe. Abbiamo vinto le elezioni europee, amici miei. Siamo il partito più forte, siamo l’àncora di stabilità. Insieme ad altri costruiremo un bastione contro gli estremismi di sinistra e di destra. Li fermeremo!». Lo ha detto la candidata del Ppe per la presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando nella sede del Ppe a Bruxelles. «Grazie agli elettori che hanno riposto la loro fiducia nel Ppe e ne ha fatto ancora una volta la forza politica più forte del Parlamento europeo. Un grande grazie a Manfred Weber. Ci siamo battuti per la sicurezza, per la prosperità e per la democrazia. Possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme», scrive su X von der Leyen. Tiene l'asse Ursula, ma ora inizia il complicato risiko delle alleanze alla luce del boom della destra.

21:56 - L’ affluenza alle elezioni europee nei 27 Paesi dell’Ue è stimata, in via provvisoria, al «51%, un dato leggermente superiore» al 50,66% del 2019, un «segno positivo per la democrazia europea». Lo dice il portavoce del Parlamento Europeo, Jaume Duch Guillot, a Bruxelles. Il dato è provvisorio è «può ancora cambiare», dato che in Italia si sta ancora votando.

21:47 - La ’maggioranza Ursula', secondo le stime aggiornate poco fa dal Parlamento Europeo, tiene, con 401 voti (oggi ne ha 417). Sulla base di exit poll in 15 Paesi Ue e di sondaggi sulle intenzioni di voto in altri 12, il Ppe otterrebbe 186 seggi (contro 176 nel 2019-24), l’S&D 133 (contro 139), Renew 82 (da 102). Segue l’Ecr con 70 (da 71), l’Id 60 (da 49), Verdi 53 (da 71), Sinistra 36 (da 37). Vanno aggiunti 50 Non Iscritti e 50 altri (forze politiche non presenti in Parlamento).

21:23 . "Dopo aver effettuato le consultazioni previste dall’articolo 12 della nostra Costituzione, ho deciso di restituirvi con il voto la scelta del nostro futuro parlamentare. Sciolgo quindi stasera l’Assemblea Nazionale". Lo annuncia il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso alla nazione dopo i primi risultati delle elezioni europee che vedono la netta affermazione della destra guidata da Marine Le Pen. "Firmerò tra pochi istanti il decreto di convocazione delle elezioni legislative che si terranno il 30 giugno per il primo turno e il 7 luglio per il secondo", aggiunge Macron.