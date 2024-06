Calcio storico fiorentino, botte e politica: "Mi fate ca...re". FdI chiede la testa del presidente Pierguidi

Christian Campigli 02 giugno 2024 a

Una partita che non è mai iniziata. Troppo forti i Rossi di Santa Maria Novella, campioni uscenti per i Bianchi di Santo Spirito. La seconda semifinale di Calcio Storico Fiorentino si è conclusa con una vittoria per otto cacce e mezzo a una. Ora i Rossi affronteranno gli Azzurri nella finalissima del prossimo 15 giugno. Ma questa domenica di giugno ha fatto registrare una polemica squisitamente politica. Il presidente del calcio storico fiorentino ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook che ha sollevato un vespaio di polemiche. "Oggi ho visto accanto a me in tribuna gente che era lì solo per mettersi in mostra come candidati. Ve lo dico, a me, mi fate ca***e ma parecchio. Tornate anche domani almeno ve lo dico sul muso".

Un linguaggio triviale, che non è piaciuto affatto al gruppo cittadino di Fdi. "Comprendiamo il nervosismo e la preoccupazione del Pd per i risultati delle elezioni di Firenze ormai alle porte ma le parole del Presidente del Calcio Storico (e Presidente del Quartiere 2) Michele Pierguidi sono inaccettabili. Siamo pienamente d’accordo con lui quando sostiene che 'essere il presidente del calcio in costume non è per tutti'. Sicuramente non è più per lui. Non sappiamo a chi si riferisca Pierguidi perché non lo specifica ma non ha alcuna rilevanza. La tracotanza, le parolacce e il tono da 'testa a testa' verbale rappresentano l’esatto opposto dei valori del calcio storico a cui teniamo tutti moltissimo. Colpisce il silenzio degli esponenti del Pd su questa dichiarazione a cominciare dal candidato a Sindaco Funaro. Dispiace una caduta di stile così fragorosa e per il bene e la tutela di una secolare tradizione che unisce tutti i fiorentini e che dobbiamo salvaguardare non possiamo che invitare il Pierguidi a fare l’unica cosa opportuna: rassegnare le proprie dimissioni".