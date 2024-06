Calcio storico fiorentino, trionfo degli Azzurri nella prima semifinale

Christian Campigli 01 giugno 2024 a

a

a

Una gara bellissima, corretta, combattuta e spettacolare. Gli Azzurri di Santa Croce hanno vinto la prima semifinale del torneo 2024 di Calcio Storico Fiorentino dopo aver superato per 14 cacce a 5 i Verdi di San Giovanni. Magnifici Messeri i due campioni che, per trent'anni, hanno rappresentato con onore i due colori: Gabriele Ceccarelli (per tutti, lo Zena) e Gianluca Lapi. Una tradizione che, ogni anno, si ripropone, a metà strada tra sport, cultura e infinito amore per la propria città.

I primi dieci minuti sono stati un'altalena di emozioni, con gli Azzurri due volte in vantaggio e due volte raggiunti dai Verdi. Col passare del tempo, la compagine di Paolo Bologna e Jobel De Castro ha preso il largo grazie ad una serie di azioni davvero ben costruite. Ha avuto un peso rilevante anche l'infortunio del verde Mike De Lucia, autore della seconda caccia (nel calcio in costume non esistono le sostituzioni).

Una compagine, quella di Santa Croce, in grado di mettere in campo ottimi pugili, ma anche tanti rugbysti veloci e scattanti. Sarebbe però ingeneroso non riconoscere l'onore delle armi ai Verdi, che ci hanno provato fino al fischio finale dell'ottimo maestro di campo. Da segnalare un eterno Daniele Birghillotti. Domani, la tradizione secolare di Fiorenza raddoppia con l'altra semifinale, quella tra i campioni in carica, i Rossi di Santa Maria Novella ed i Bianchi di Santo Spirito.