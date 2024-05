Ue, Macron spinge per Draghi. Arriva l'appoggio pubblico per l'ex premier

24 maggio 2024 a

a

a

Il presidente francese Emmanuel Macron vuole un incarico di alto livello a Bruxelles per l'ex presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. A fare il punto della situazione è Politico, che cita un'intervista a Pascal Canfin, eurodeputato del partito liberale Renaissance di Macron con una linea diretta con il presidente. Canfin, alla domanda se la Francia sostiene la candidatura di Ursula von der Leyen, ha risposto in maniera netta: “La Francia e tutti nell’ecosistema presidenziale vorrebbero che Draghi giocasse un ruolo”. Questa è la prima volta che un funzionario francese lo appoggia pubblicamente per un incarico di alto livello a Bruxelles.

Draghi alla guida della Commissione Ue? “A sentire fonti molto autorevoli...”, la soffiata

“Ha la credibilità necessaria per cercare di convincere gli altri paesi della capacità di investimenti a lungo termine e della necessità di investimenti comuni, il che rappresenta una sfida enorme”, il resto delle dichiarazioni di Canfin. La difficoltà per la Francia, tuttavia, è che le configurazioni politiche saranno molto difficili da gestire, soprattutto se Parigi vuole togliere il posto di numero uno a von der Leyen, scrive Politico nella sua nalisi. Draghi non è ufficialmente affiliato a nessun grande partito, quindi Macron dovrebbe stringere un importante accordo politico con i leader europei del Partito popolare europeo di von der Leyen e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.