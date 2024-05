I ministri si trasferiscono al festival di Trento. E va pure Meloni

23 maggio 2024 a

Il governo si trasferisce per alcuni giorni a Trento. Non è una trasferta di gruppo, ma il festival dell’Economia che ha tra i suoi relatori un nutrito gruppo di ministri. Parteciperà anche il premier Giorgia Meloni, attesa domani per un dialogo con la giornalista Maria Latella nel panel «Io, Giorgia e i dilemmi dell’Europa». Nella stessa giornata sarà ospite anche la segretaria del Pd Elly Schlein, per un confronto con Ferruccio De Bortolini sul tema «Le mie risposte ai dilemmi del nostro tempo».

Tornando all’esecutivo, sono attesi Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Raffaele Fitto, Adolfo Urso, Marina Elvira Calderone, Daniela Santanchè, Gennaro Sangiuliano, Giuseppe Valditara, Matteo Piantedosi, Nello Musumeci, Annamaria Bernini, Eugenia Roccella, Carlo Nordio, Andrea Abodi, Francesco Lollobrigida, Paolo Zangrillo, Maria Elisabetta Casellati, Paolo Schillaci e Gilberto Pichetto Fratin. A due settimane dalle elezioni europee, l’Unione e le sue sfide saranno al centro dell’attenzione del festival e oggetto di molti dibattiti, ma non mancheranno focus dedicati all’intelligenza artificiale e ai suoi sviluppi e per questo è prevista la presenza di Padre Benanti, che presiede la commissione AI per l’Informazione.