Magistratura, la riforma di Nordio: "Nel Csm prevalenza membri togati"

11 maggio 2024 a

a

a

«La prevalenza dei magistrati togati sarà assoluta in qualsiasi riforma del Csm. Questo non è in discussione. Nella mia idea originale il Csm dovrebbe essere composto solo da magistrati proprio per assicurare al massimo indipendenza della magistratura da qualsiasi interferenza del potere politico». Così a Palermo al congresso dell’Anm il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aggiungendo: «Su questo mi sono già pronunciato con il vostro presidente. Questa domanda mi fa capire che la riservatezza del vostro presidente è stata assoluta. Non vi ha avvisato e vi dò io la buona notizia».

Gratteri attacca sui test, ma Nordio tira dritto e rilancia sulla separazione delle carriere

Altro tema caldo è quello della separazione delle carriere tra giudici e pubblico ministero. «Per quanto riguarda i tempi per la riforma della separazione delle carriere in questo momento si stanno affollando vari provvedimenti di vari tipi - ha proseguito Nordio - Siamo in campagna elettorale che riduce di molto le possibilità di riunione del Parlamento e dello stesso governo quindi su questo non ho una data». Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine del congresso dell’Anm a Palermo. «Si stanno accumulando tanti e tali provvedimenti - dice - per cui non sono in grado di dire quando, sono in grado di dire se. E il se è affermativo. La mia intenzione, lo ripeto, è di attuare la convenzione di Bordeaux che è stata citata, in modo improprio tempo addietro".