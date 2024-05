Guerra in Ucraina, Crosetto fulmina Macron: “Alza la tensione, parole inutili”

04 maggio 2024 a

«La nostra posizione non cambia, abbiamo sempre detto che l’Ucraina andava aiutata in ogni modo possibile, e lo stiamo facendo, ma abbiamo anche sempre escluso un intervento diretto nel conflitto dei nostri militari. Assolutamente non ci sarà una partecipazione italiana a un eventuale intervento armato». A pronunciare parole chiare in un’intervista con il Corriere della Sera è il ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’esponente del governo Meloni traccia una linea netta sul presunto invio di soldati italiani a Kiev: «A differenza di altri, noi abbiamo nel nostro ordinamento il divieto esplicito di interventi militari diretti, al di fuori di quanto previsto dalle leggi e dalla Costituzione. Possiamo prevedere interventi armati solo su mandato internazionale, ad esempio in attuazione di una risoluzione dell’Onu. Quello ipotizzato in Ucraina non solo non rientrerebbe in questo caso, ma innescherebbe una ulteriore spiralizzazione del conflitto che non gioverebbe soprattutto agli stessi ucraini. Insomma, non esistono le condizioni per un nostro coinvolgimento diretto».

Quanto alle parole del presidente francese Macron, «non giudico un presidente di un paese amico come la Francia, ma non comprendo la finalità e l’utilità di queste dichiarazioni, che oggettivamente innalzano la tensione». Una bella bastonata al numero uno dell’Eliseo.

Per Crosetto «se i Russi arrivassero a Kiev, se conquistassero un paese sovrano, se dessimo per scontato, come alcuni sedicenti esperti e professori compiacenti verso la Russia, e mi chiedo come si faccia a esserlo gratis... , che si può invadere un altro paese solo perché si è più forti, sarebbe un disastro per tutti». Quindi l’Italia continuerà a «fornire aiuti, come abbiamo fatto finora, finché sarà utile e finché potremo farlo». «Tutti i paesi possono fare qualcosa in più in termini di aiuti, ma soprattutto dobbiamo credere e insistere con la diplomazia. Bisogna tornare a forzare la mano all’Onu, a Putin, alla conferenza di Ginevra. Anche il Vaticano può riprendere la sua mediazione. Non dobbiamo lasciare nulla di intentato per arrivare a una tregua, anche un solo giorno senza bombe è un risultato, perché poi possono diventare due, o tre, o quattro…», l’auspicio finale del fondatore di Fratelli d’Italia nel colloquio con Paola Di Caro.