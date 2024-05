Meloni a testa in giù, denuncia di Calandrini: “Atto vergognoso e violento”

03 maggio 2024 a

a

a

Un altro episodio choc del clima d’odio creato dalla sinistra contro il centrodestra. A denunciarlo è il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della quinta Commissione Bilancio: “A Formia qualche vile ha ben pensato di appendere al contrario un manifesto elettorale di Giorgia Meloni, regolarmente affisso nei giorni precedenti dall’azienda incaricata per un’affissione di carattere nazionale. Secondo quanto dichiarato dall’azienda nella notte, in diversi Comuni Italiani, qualcuno avrebbe o affisso nuovi manifesti o addirittura smontato e rimontato al contrario il supporto contenente il manifesto. Un vero e proprio attacco alla democrazia, studiato e con una regia. Un gesto vile, tipico di chi non ha argomenti e tende quindi a denigrare l’avversario”.

La peggio gioventù: Meloni insultata dal rapper al concertone e la sinistra tace ancora

“Appare necessario che - prosegue Calandrini - gli esponenti della sinistra condannino questo atteggiamento becero. Chiedono a noi di prendere le distanze da qualcosa accaduto 80 anni fa quando, nel 2024, qualcuno sta minando con atti violenti il confronto democratico. Non condannare quanto avvenuto nella notte, in modo esplicito, equivale a essere complici e coinvolti in questa campagna d’odio senza precedenti. Noi come sempre, seppur indignati, risponderemo a questa becera provocazione con la forza delle idee, dei progetti e dei risultati che stiamo raggiungendo a livello locale e nazionale, forti - conclude il senatore di FdI - di una comunità di militanti ed elettori sempre più coesa e numerosa”. Come al solito a sinistra tutto tace.