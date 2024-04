Matteo Renzi si candida e promette: "Se sarò eletto andrò al Parlamento europeo"

30 aprile 2024 a

a

a

«Ho deciso di candidarmi alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno e, a differenza di quello che fanno gli altri, se sarò eletto io andrò al Parlamento europeo, a Strasburgo e a Bruxelles. L’Europa vive una stagione incredibile di difficoltà, noi abbiamo bisogno di rimettere in moto la speranza dell’Europa. Oggi nello scenario geopolitico, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Medioriente all’Ucraina, l’Europa sembra debole, fragile, impaurita. Abbiamo bisogno di una generazione di politici che abbia il coraggio di continuare a portare l’Europa nel futuro. Per farlo basta con i burocrati come Ursula von der Leyen, scegliamo la politica». Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un video sui social, annunciando la sua candidatura nella lista Stati Uniti d’Europa.

Quanto "pesano" Salis e Vannacci, parla Ghisleri: il dato che gela la sinistra

«Ma come può l’Italia farsi sentire in Europa, se i leader dei principali partiti italiani decidono di candidarsi alle Europee per finta? Giorgia Meloni, Elly Schlein, Antonio Tajani, Carlo Calenda si candidano e dicono da subito ’no, no, noi se eletti non andremo a Strasburgo e a Bruxelles’. Come lo definiamo questo modo di fare? È una truffa ai cittadini. Noi della lista Stati Uniti d’Europa con Emma Bonino abbiamo deciso che chi si candiderà, se eletto andrà a rappresentare l’Italia al Parlamento europeo. E gli altri? Gli altri no, ecco una delle grandi differenze tra noi e loro» aggiunge Renzi. «Io sarò candidato all’ultimo posto in quattro circoscrizioni, chi vorrà il mio cognome non lo troverà sul simbolo ma se vorrà lo potrà scrivere. Matteo Renzi, Renzi. Sono molto felice della mia esperienza politica, se mi rimetto in gioco a quasi 50 anni è perché ci credo davvero» conclude.