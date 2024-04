Prima di domani, “volutamente frainteso”. Ravetto tuona contro i giochetti anti-Vannacci

29 aprile 2024 a

a

a

Non si placano le polemiche sulle parole di Roberto Vannacci sui disabili. Ad intervenire sulla questione è Laura Ravetto, deputata della Lega, ospite della puntata del 29 aprile di Prima di domani, programma televisivo pre-serale che va in onda su Rete4 e vede Bianca Berlinguer alla conduzione: "Il generale Vannacci sulla questione della disabilità è stato volutamente frainteso, ha fatto un’intervista successiva dicendo che non si è mai sognato di pensare che ci vogliono classi separate, ma che intendeva dire che ci vuole un qualcosa in più, un aiuto in più. Vi faccio presente che la Lega è il partito che ha voluto il Ministero per la disabilità e grazie alla Lega al governo sono stati assunti 13mila operatori in più. Mi sembra che noi con i fatti diamo una risposta".

Vannacci? Cerno: così la campagna elettorale gliela fa il Pd

Ma che cosa aveva detto davvero il generale? “Sono un fautore delle scuole pubbliche, ma vorrei fossero più severe. Credo che delle classi con ’caratteristiche separate’ aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare. Non è discriminatorio. Per gli studenti con delle problematiche mi affido agli specialisti. Non sono specializzato in disabilità. Un disabile, però, non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record dei cento metri. Gli puoi far fare una lezione insieme, per spirito di appartenenza, ma poi ha bisogno di un aiuto specifico. La stessa cosa vale per la scuola”, il discorso di Vannacci in un’intervista a La Stampa.