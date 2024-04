Accordi e disaccordi, Sallusti avvisa la politica: “Occhio a irridere troppo Vannacci”. Qual è il rischio

29 aprile 2024 a

a

a

Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, è tra gli ospiti della puntata del 28 aprile di Accordi e disaccordi, il programma che va in onda sul Nove e che vede Luca Sommi alla conduzione e Marco Travaglio come ospite fisso. Il dibattito si concentra in particolare sul generale Roberto Vannacci e sulle polemiche scatenate dalle sue interviste: “Noi adesso siamo qui a irridere un po’ questo personaggio bizzarro, però – avverte Sallusti - stiamo attenti perché mi sembra di rivedere, da parte della classe dirigente, lo stesso atteggiamento che tantissimi anni fa, ne sono passati 30, ha tenuto all’apparire di Umberto Bossi e più di recente di Beppe Grillo. Quando Grillo è apparso sulla scena politica ha detto delle cose ben più rivoluzionarie o comunque scorrette, non democratiche. ‘Apriremo il Parlamento come una scatola di sardine’, ‘Manderemo tutti in galera’”.

Vannacci? Cerno: così la campagna elettorale gliela fa il Pd

Sallusti rincara la dose: “Attenzione, sono personaggi bizzarri che dicono cose in maniera più che politicamente scorretta. Ma non dicono ca**ate. Alcune sì. Io tutto il pensiero di Vannacci sugli omosessuali proprio non lo condivido, ma attenzione a irridere ciò che la gente percepisce come un qualcosa che ha un fondo di verità, perché la storia insegna che le cose – il punto di vista del direttore - magari vanno diversamente da come noi immaginiamo”.