Salvini con Vannacci tenta l'all-in. Crippa: “Il generale e la Lega, binomio perfetto”

Continua a far discutere la scelta di Matteo Salvini di candidare alle elezioni europee il generale Roberto Vannacci (candidatura da indipendente in tutte le circoscrizioni e come capolista per l’Italia centrale). Non solo all'interno della Lega, dove anche oggi due big come Gian Marco Centinaio e Massimiliano Fedriga mostrano freddezza. Ma anche all'esterno, con un polemico botta e risposta tra il ministro della Difesa Guido Crosetto, lo stesso Vannacci e i vertici della Lega. "Ho detto nei giorni scorsi che avrei votato chi si è fatto il mazzo sul territorio e confermo. Per fortuna, ci sono le preferenze e, di conseguenza, si può votare uno come si possono votare tanti altri. E ce ne sono tanti altri validi nel mio partito. La mia posizione non cambia", ha ribadito il vicepresidente del Senato Centinaio, e anche il governatore Fedriga si mostra freddo: "Spero che" Vannacci "possa contribuire a un buon risultato alla Lega. Io sono molto contento dei candidati che abbiamo proposto in Friuli Venezia Giulia che sono Elena Lizzi, la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint e Stefano Zannier, io lavorerò per questi tre candidati e voterò per loro visto che al massimo si possono esprimere tre preferenze”.

Ma Andrea Crippa, vicesegretario di Salvini, cerca di spegnere le polemiche sul generale in un’intervista al Corriere della Sera: “La Lega e Roberto Vannacci sono un binomio perfetto. Le posizioni sull’Europa del generale sono quelle che noi ripetiamo da molti anni. Ma quali mal di pancia nel partito? Chi sa far di conto, sa benissimo che la candidatura di Vannacci può far scattare un parlamentare in più. Le nostre e le sue battaglie sono, quasi tutte, comuni. Io penso che ci possa portare anche l’1 per cento in più. Sono circa 500mila voti, divisi nelle cinque circoscrizioni europee”.