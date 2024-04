Papa al G7, Gasparri smaschera le vestali dell'antifascismo: "Impegnati nel ponte"

27 aprile 2024 a

a

a

Il premier Giorgia Meloni annuncia la partecipazione di Papa Francesco al prossimo G7 che sarà ospitato in Puglia. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, smaschera l'ipocrisia della sinistra che è sempre pronta ad attaccare il governo alla cieca senza mai riconoscere i meriti dell'esecutivo. Come nel caso del Papa al G7. Il senatore azzurro provoca quelli che definisce "vestali dell'antifascismo" e si chiede se siano impegnati nel ponte tra 25 aprile e Primo Maggio. "Le vestali dell'antifascismo - scrive Gasparri su X - devono essere impegnate nel ponte. Non vedo, infatti, elogi a Giorgia Meloni che ha favorito la partecipazione del Papa al G7. Evento inedito. Un applauso lo potevano anche fare".

"Documenti inediti", Gasparri sgancia la bomba-Scurati: cosa è successo è davvero

Ma vediamo qual è stato l'annuncio del premier Meloni. «Sono onorata di annunciare la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 nella sessione dedicata all’intelligenza artificiale. Ringrazio di cuore il Santo Padre per aver accettato l’invito dell’Italia. La sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all’intero G7. È la prima volta, nella storia, che un pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei 7 e il Santo Padre lo farà nella sessione "outreach", quella aperta anche ai Paesi invitati e non solo ai membri del G7». Così il premier, Giorgia Meloni, in un video in cui illustra i temi che saranno affrontati dalla presidenza italiana del G7. «Sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all’intelligenza artificiale, perché sul presente e sul futuro di questa tecnologia si misurerà ancora una volta la nostra capacità politica», ha concluso Meloni.