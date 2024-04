Foibe, Gasparri contro Gualtieri: "Nei viaggi del ricordo iniziative negazioniste"

10 aprile 2024 a

«È davvero triste che il Comune di Roma trasformi i viaggi del ricordo, dedicati ai martiri delle foibe e agli italiani vittime dell’esodo dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia in un’iniziativa negazionista». Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri sulle polemiche relative ad alcune tappe dei viaggi commemorativi per gli studenti. «Nel percorso, infatti, che gli studenti affronteranno nei prossimi giorni, accanto a delle tappe dovute, si affiancheranno momenti dedicati a chi con azioni terroristiche e contribuendo al massacro degli italiani non fa certo parte di quelle tappe a cui i viaggi del ricordo dovrebbero essere dedicati. È veramente da biasimare l’iniziativa del Comune di Roma e la decisione, che non può non essere attribuita al sindaco Gualtieri, di trasformare così una iniziativa importante. Il negazionismo sulle foibe - sottolinea - continua evidentemente ad emergere. E bene hanno fatto coloro che hanno rifiutato di collaborare con questo stravolgimento attuato dal Comune di Roma. Si rispettino gli italiani vittime dell’esodo e gli italiani massacrati dai comunisti slavi. Ribaltare la verità della storia e lo scopo di questi viaggi culturali è davvero una scelta vergognosa».