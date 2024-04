Ester Mieli, la vicinanza del ministro Lollobrigida: "Episodio inaccettabile"

24 aprile 2024 a

a

a

"Senatrice, lei è ebrea?": questa la domanda posta questa mattina, a Radio Anch'io su Rai Radio 1, dal conduttore Giorgio Zanchini alla senatrice di FdI Ester Mieli. Nel programma si discuteva delle proteste contro Israele nelle università italiane e nei campus americani. "Ma lei chiede a tutti gli ospiti di che religione siano? Se cattolici o evangelici? Io non penso alcune cose perché sono di religione ebraica e il rispetto e la libertà vale per tutti e non c'entra la religione" e "il mio pensiero non è vincolato al mio essere ebrea", ha replicato Mieli. Solidarietà alla senatrice è stata espressa immediatamente dal suo partito.

“Lei è ebrea?”. L'inquietante domanda a Ester Mieli scatena il putiferio: “Intollerabile”

“Tutta la mia solidarietà alla senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli per quanto accaduto questa mattina durante un’intervista radiofonica su Radio Anch’Io. Un episodio inaccettabile che appare ancor più grave dato il momento delicato e complesso a cui stiamo assistendo. A lei e alla sua famiglia giunga la mia più sincera vicinanza”. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.