Ester Mieli, la solidarietà da Giornaliste Italiane: “Gravissimo, serve un intervento immediato”

24 aprile 2024 a

“Senatrice, lei è ebrea?”. Levata di scudi da parte dell’associazione Giornaliste Italiane, che esprime “piena solidarietà alla senatrice e collega Ester Mieli, che questa mattina è stata accolta da Giorgio Zanchini nella trasmissione di Radio Rai1 ‘Radio Anch’io' con questa domanda”. “Tema della puntata - ricorda l’associazione - gli scontri degli ultimi giorni tra manifestanti pro Palestina e le forze dell'ordine. Ester Mieli ha chiesto al conduttore il perché di questa domanda, che mai avremmo immaginato di dover ascoltare in una rete del servizio pubblico, ricordandogli di essere una cittadina italiana e senatrice della Repubblica. Le spiegazioni di Zanchini per motivare questa surreale scelta, francamente, non le abbiamo proprio capite”.

E la vicenda non può affatto passare inosservata secondo l'associazione nata nelle scorse settimane: “Auspichiamo un intervento tempestivo della Rai, una presa di posizione chiara e immediata da parte degli organi di rappresentanza, a partire dalla Fnsi e dall'Odg, e che venga fatta chiarezza sul caso perché simili episodi non possono passare sotto silenzio. L'associazione Giornaliste Italiane ritiene gravissimo quanto accaduto e ribadisce vicinanza ad Ester Mieli”.