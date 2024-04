Bari Connection finisce davanti l'Antimafia. Pronta l'audizione per Emiliano

23 aprile 2024 a

In Commissione parlamentare Antimafia si va verso le audizioni del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del procuratore di Bari Roberto Rossi nell’ambito dell’approfondimento sul ‘caso Bari’, dopo l’inchiesta e l’arrivo della Commissione di accesso al Comune. A quanto svela l’Adnkronos è questo l’orientamento della stessa Commissione, presieduta da Chiara Colosimo, e le audizioni saranno programmate nei prossimi giorni.

La conferma dell’indiscrezione è arrivata dalla senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e componente della Commissione Antimafia: “Michele Emiliano sarà audito dalla Commissione Antimafia. La presidente Colosimo ha accolto la mia richiesta di convocare il governatore della Puglia in tempi brevi. Presto dovrebbe essere fissata una data. È arrivato il momento che Michele Emiliano spieghi cosa sta succedendo in quella regione e a Bari”. Una nuova grana per il governatore pugliese, che dovrà affrontare nelle prossime ore una mozione di sfiducia portata avanti dal centrodestra.